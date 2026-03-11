Video Pillole
Tg News – 11/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Iran, cargo colpiti nello stretto di Hormuz
– Iran, Meloni “Non entreremo in guerra, tassa per chi specula”
– Papa Leone XIV “Bimbi vittime innocenti, preghiamo per la pace”
– Von Der Leyen “10 giorni di guerra costati all’Ue 3 miliardi per energia”
– Crans-Montana, sequestrati ai Moretti auto e gioielli di lusso
– Messina, donna uccisa a coltellate, fermato ex compagno
– Principio di incendio su un tram a Milano, paura ma nessun ferito
– Terzo settore, al Senato il confronto sul futuro della coesione sociale
– Previsioni 3B Meteo 12 Marzo
mrv
– Iran, cargo colpiti nello stretto di Hormuz
– Iran, Meloni “Non entreremo in guerra, tassa per chi specula”
– Papa Leone XIV “Bimbi vittime innocenti, preghiamo per la pace”
– Von Der Leyen “10 giorni di guerra costati all’Ue 3 miliardi per energia”
– Crans-Montana, sequestrati ai Moretti auto e gioielli di lusso
– Messina, donna uccisa a coltellate, fermato ex compagno
– Principio di incendio su un tram a Milano, paura ma nessun ferito
– Terzo settore, al Senato il confronto sul futuro della coesione sociale
– Previsioni 3B Meteo 12 Marzo
mrv
© Riproduzione riservata