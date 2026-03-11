Ultime News

11 Mar 2026 Le aziende tra responsabilità, processi e prevenzione: seminario all'Università Cattolica
11 Mar 2026 Vende i mobili, ma a pagare è lei. Oltre il danno, la beffa: imputato assolto
11 Mar 2026 Nasce il Comitato "Grandi carnivori". Obiettivo: monitorare e prevenire i danni
11 Mar 2026 Cremonese in ritiro a Torre Boldone in vista della sfida alla Fiorentina
11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
Tg News – 11/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Iran, cargo colpiti nello stretto di Hormuz
– Iran, Meloni “Non entreremo in guerra, tassa per chi specula”
– Papa Leone XIV “Bimbi vittime innocenti, preghiamo per la pace”
– Von Der Leyen “10 giorni di guerra costati all’Ue 3 miliardi per energia”
– Crans-Montana, sequestrati ai Moretti auto e gioielli di lusso
– Messina, donna uccisa a coltellate, fermato ex compagno
– Principio di incendio su un tram a Milano, paura ma nessun ferito
– Terzo settore, al Senato il confronto sul futuro della coesione sociale
– Previsioni 3B Meteo 12 Marzo
