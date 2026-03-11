Ultime News

11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
11 Mar 2026 Campionati Regionali di nuoto, medaglia d'oro nei 100 rana per Giulia Leoni della Baldesio
11 Mar 2026 Più tutele per i rider: da Cisl Asse del Po piattaforma per un compenso equo
11 Mar 2026 Cremonese-Fiorentina: arbitra Di Bello
11 Mar 2026 Università Cattolica, prolusione di chef Carlo Cracco per il Dies Academicus
Video Pillole

Tg Sport – 11/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Atalanta, fine del sogno Champions: il Bayern passa a Bergamo
– Champions League, l’analisi: il crollo della Dea specchio della crisi italiana
– Calcio, impresa Galatasaray: il Liverpool cade nell’inferno di Istanbul
– Milan, assalto a Moise Kean: il piano di Tare e Allegri
– Sinner non si ferma, battuto Fonseca, ora ai quarti c’è Tien
– Nba da record, Adebayo nella storia: 83 punti contro i Pistons
– Formula 1, 30 anni fa il debutto di Schumacher in Ferrari
– De Sanctis, nove medaglie incredibili, successo ogni aspettativa

gtr/

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...