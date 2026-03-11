Ultime News

Trump “Il popolo spagnolo è fantastico, la leadership no”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel corso di un punto stampa davanti alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump ha criticato duramente la Spagna per il contributo alle spese per la difesa. “Non so cosa stia facendo la Spagna. Non vogliono pagare la loro giusta quota e va avanti così da molti anni. La buona notizia è che il popolo spagnolo è fantastico. La leadership non è buona”, ha aggiunto.

