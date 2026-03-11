Tumori, screening nutrizionale precoce per cure più complete

Ultime News

11 Mar 2026 Patteggia il finto carabiniere che truffò un'anziana: è un ex militare dell'Esercito
11 Mar 2026 Campionati Regionali di nuoto, medaglia d'oro nei 100 rana per Giulia Leoni della Baldesio
11 Mar 2026 Più tutele per i rider: da Cisl Asse del Po piattaforma per un compenso equo
11 Mar 2026 Cremonese-Fiorentina: arbitra Di Bello
11 Mar 2026 Università Cattolica, prolusione di chef Carlo Cracco per il Dies Academicus
ROMA (ITALPRESS) – “Prevenzione e screening nutrizionali precoci: un nuovo capitolo per il paziente oncologico” è il tema al centro dell’incontro che si è svolto a Palazzo Madama, promosso da Elena Murelli, Membro della 10a Commissione del Senato. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per ribadire la necessità di dare piena attuazione alle misure previste dalla Legge di Bilancio 2026, che ha stanziato risorse dedicate all’introduzione di un programma di screening nutrizionale per i pazienti oncologici, e per promuoverne l’inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo equità e uniformità di accesso su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è realizzata con il contributo non condizionante di Abbott.
