Ultime News

12 Mar 2026 Cremona, -27% di negozi nel centro storico tra 2012 e 2025
12 Mar 2026 Scuole e nidi, Frassi: "Nessun taglio, ma un riorientamento verso i nuovi bisogni"
12 Mar 2026 Soncino, denunciato un uomo: è accusato di aver rubato una bici nei pressi di un supermercato
12 Mar 2026 Carabinieri, servizio straordinario di controllo: un arresto e quattro denunce
12 Mar 2026 "Il Misantropo" con Fausto Cabra al Teatro Ponchielli
Video Pillole

A Torino sequestrati ad un 49enne droga, mitragliatori, fucili e pistole

TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato un italiano per detenzione abusiva ed illegale di numerose armi da fuoco nonché per detenzione di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di mirate attività di Polizia Giudiziaria, gli Agenti della Squadra Mobile di Torino hanno effettuato un’attività investigativa in zona Regio Parco in merito alla presunta attività illecita di detenzione di sostanze stupefacenti. Per tale motivo la polizia ha effettuato perquisizione domiciliare dello stabile e del locale sottotetto nella disponibilità dell’uomo.

pc/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...