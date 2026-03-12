Ultime News

Nel 2025 l’occupazione sale al 62%

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il mercato del lavoro italiano mostra segnali di stabilità e miglioramento. Secondo i dati diffusi da Istat, nel quarto trimestre dell’anno il tasso di occupazione si è attestato al 62,5%, mentre quello di disoccupazione è sceso al 5,6%. Il numero complessivo degli occupati ha raggiunto i 24 milioni e 121 mila unità, con un incremento di 37 mila persone rispetto al trimestre precedente. A trainare la crescita sono stati soprattutto i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori indipendenti, mentre risultano in calo i contratti a tempo determinato. Nel periodo considerato diminuisce anche il numero dei disoccupati, che scende di 84 mila unità in tre mesi, mentre cresce quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni. Dal lato delle imprese si registra un aumento delle posizioni lavorative dipendenti, con una crescita leggermente più marcata del part- time rispetto al tempo pieno. Le ore lavorate risultano complessivamente stabili rispetto al trimestre precedente e in aumento dell’1,6% su base annua, mentre il ricorso alla cassa integrazione continua a ridursi. Nello stesso periodo il Pil cresce dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% su base annua. I dati provvisori di gennaio 2026 confermano il trend positivo, con un ulteriore aumento degli occupati e un nuovo calo del tasso di disoccupazione.

