Cremona&Bricks, non solo Lego: grande parata dei personaggi di Star Wars

Cresce l’attesa per la quinta edizione di Cremona&Bricks, in programma sabato 14 e domenica 15 marzo in Fiera a Cremona. Per due giorni il quartiere fieristico si trasformerà nel regno dei mattoncini LEGO, tra grandi esposizioni, spettacoli e attività pensate per coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi di tutte le età.

Cuore della manifestazione sarà naturalmente il mondo dei mattoncini: set iconici, diorami monumentali e costruzioni originali daranno vita a città in miniatura, scenari fantastici e mondi futuristici realizzati da costruttori provenienti da tutta Italia.

Accanto alle aree espositive, un ricco e variegato programma di eventi animerà l’intero weekend con appuntamenti pensati per il pubblico di tutte le età. Tra i momenti più attesi c’è la Scuola di Padawan, dedicata ai fan di Star Wars, dove bambini e ragazzi potranno imparare le tecniche di combattimento con la spada laser guidati da istruttori esperti. Sempre dall’universo della celebre saga arriverà la grande parata dei personaggi di Star Wars, curata dai Florence Knights, con costumi scenografici, coreografie e la possibilità di scattare fotografie con i protagonisti più amati.

La musica accompagnerà l’intera manifestazione con le selezioni di DJ Giovanni Loda, DJ Simone Brutti, DJ Bocca, DJ Rollodexx e DJ Sox. Spazio anche agli spettacoli: il musical “Nikolai”, in programma sabato pomeriggio nell’area Super Mario, lo spettacolo “Un genio e il libro delle fiabe magiche” portato in scena nell’area Musical da The OSB Academy sia sabato sia domenica pomeriggio, e lo show di Super Lorenzo, sempre nell’area Super Mario, che farà rivivere al pubblico le sigle dei cartoni animati più amati.

Tra le novità dell’edizione 2026 l’incontro con Jody Padulano, protagonista della piattaforma LEGO Ideas, che racconterà il percorso che ha trasformato la sua creazione – La Fabbrica di Cioccolato, ispirata all’universo di Willy Wonka – in un set ufficiale LEGO®, con la possibilità per il pubblico di incontrarlo e ottenere autografi. Non mancheranno le aree tematiche dedicate al mondo fantasy. Lo spazio ispirato a Harry Potter proporrà esibizioni e laboratori creativi con l’animazione di Rubens Teatro: attività manuali, giochi e origami insieme alle studentesse di Beauxbatons. Domenica, invece, i giovani visitatori potranno partecipare a laboratori e attività ispirate a Hogwarts: dalla creazione della lettera magica allo smistamento nelle case, fino ai duelli tra aspiranti maghetti.

Con esposizioni spettacolari, spettacoli, musica e laboratori, Cremona&Bricks si prepara così a due giornate ricche di appuntamenti, trasformando la fiera in una grande festa della creatività e dell’immaginazione. Il programma completo e i dettagli di ciascun evento sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.cremonaebricks.it

