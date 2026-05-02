La storia e il futuro del lattiero-caseario, incontro in Cattolica

Il 4 maggio 2026, alle ore 16.00, nel campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il settore lattiero-caseario verrà analizzato attraverso la sua storia, l’evoluzione e le prospettive future, mettendo in dialogo storia, economia e filiera produttiva. Il settore lattiero-caseario italiano analizzato attraverso la sua storia, l’evoluzione e le prospettive future. È questo lo scopo dell’incontro “Latte, burro e formaggio nell’Inchiesta Jacini (1877-1885). Dalla storia all’attualità per interpretare il futuro del settore lattiero-caseario”.

L’evento, organizzato dall’Invernizzi Reference Center on Agri-Food (IRCAF), prende spunto dal volume omonimo curato da Vincenzo Bozzetti, che ripropone i testi originali dell’inchiesta condotta dal politico cremonese Stefano Jacini, una vasta indagine agraria realizzata in Italia tra il 1877 e il 1885. Grazie a una prefazione per l’inquadramento dell’opera nel contesto storico di riferimento e a una postfazione che porta ulteriori informazioni e riflessioni, entrambe a cura dell’autore, il libro offre un inedito affresco del settore lattiero-caseario dell’epoca: dall’allevamento alla lavorazione del latte, dalla produzione di burro, ricotta e formaggi fino alla nascita delle prime industrie e cooperative. Un viaggio nella storia che permette di comprendere le radici di uno dei comparti più importanti dell’agroalimentare italiano, e dell’area padana in particolare, per riflettere sulle sue prospettive future.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Erminio Trevisi, direttore di IRCAF e del Dipartimento di Scienze animali, della nutrizione e degli alimenti (DiANA) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e di Stefano Berni, direttore del Consorzio Tutela Grana Padano.

Seguirà l’intervento di Marco Marigliano, docente all’Università Cattolica, che offrirà una lettura storica dell’allevamento e della produzione di latte nell’Italia della seconda metà dell’Ottocento, mettendo in luce le condizioni produttive e tecniche dell’allevamento bovino e il loro ruolo nello sviluppo del settore, in una fase in cui il latte non era ancora un alimento di consumo diffuso e uniforme sul territorio nazionale.

Toccherà quindi a Vincenzo Bozzetti, divulgatore tecnico-scientifico, scrittore e autore del volume, approfondire i contenuti dell’Inchiesta Jacini dedicati al settore lattiero-caseario. Vitaliano Fiorillo, economista della SDA Bocconi, proporrà invece una riflessione sugli scenari economici e strategici del presente e del futuro del latte.

L’iniziativa si propone di mettere in dialogo storia, economia e filiera produttiva, offrendo un momento di confronto tra mondo accademico e settore lattiero-caseario su evoluzione, sfide e prospettive di uno dei comparti simbolo dell’agroalimentare italiano.

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