Da Asst un aiuto alla gestione degli anziani e dei loro caregiver: incontri dal 19 marzo

Prendersi cura di una persona anziana significa molto più che assisterla nelle attività quotidiane. È un gesto fatto di attenzione, responsabilità e affetto, che spesso coinvolge familiari, caregiver e assistenti familiari in un impegno continuo. Per accompagnare chi ogni giorno vive questa esperienza, l’ASST di Cremona ripropone “Aiutare a star bene”, un ciclo di incontri dedicato al benessere delle persone over 65 e al supporto di chi se ne prende cura.

Il percorso prenderà il via giovedì 19 marzo 2026 alle ore 13 nelle Case di Comunità di Cremona, Casalmaggiore e – da quest’anno – anche di Soresina. Gli incontri potranno essere seguiti anche a distanza tramite la piattaforma Teams, per facilitare la partecipazione di caregiver e cittadini.

Durante gli appuntamenti verranno affrontati alcuni aspetti concreti della vita quotidiana. Si parlerà, ad esempio, di alimentazione nell’età avanzata, con suggerimenti utili per mantenere equilibrio e salute anche a tavola. Spazio anche alla gestione di attività che spesso fanno parte della routine di chi assiste una persona anziana: organizzare correttamente le terapie, controllare pressione e glicemia, adottando piccoli accorgimenti che possono migliorare la qualità della vita.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla stimolazione della memoria e delle abilità cognitive, elementi fondamentali per preservare autonomia e benessere nelle persone anziane. Ma il percorso guarderà anche a chi assiste: prendersi cura di un familiare può essere impegnativo e conoscere strategie per gestire lo stress e prevenire il burnout può fare la differenza nel tempo.

Gli incontri offriranno inoltre informazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio e sulle possibilità di supporto per le famiglie, insieme a consigli pratici per favorire il movimento, mantenere l’autonomia e sostenere la persona anziana nelle attività quotidiane.

A guidare il percorso saranno i professionisti dell’ASST di Cremona – dietisti, infermieri di famiglia e di comunità, educatori professionali, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti e operatori socio-sanitari – pronti a condividere indicazioni pratiche, esempi concreti e momenti di confronto. Un’occasione per informarsi, trovare strumenti utili e sentirsi meno soli in un compito tanto prezioso quanto delicato.

Tutti gli incontri si svolgeranno, a partire dal 19 marzo 2026, il giovedì dalle 13.00 alle 15.00 con prenotazione ai link indicati.

Casa di Comunità di Cremona: Via Belgiardino, 6, Sala Riunioni. Prenotazione su: https://forms.gle/CBUT4z9GAhArNNxa6

Casa di Comunità di Casalmaggiore: Piazza Garibaldi, 3, Sala Consultorio. Prenotazione su: https://forms.gle/kaesuaVQ9Jq3zzMa9

Casa di Comunità di Soresina: Via Inzani, 4. Prenotazione su: https://forms.gle/Q3jEdQndMSooEvPX9

IL PROGRAMMA

Giovedì 19 marzo 2026

Cremona: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza

Casalmaggiore: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno

Soresina: Cosa mangiare da grandi – Affrontare il tema della sana alimentazione negli over 65

Giovedì 26 marzo 2026

Cremona: Cosa mangiare da grandi – Affrontare il tema della sana alimentazione negli over 65

Casalmaggiore: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza

Soresina: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno

Giovedì 9 aprile 2026

Cremona: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno

Casalmaggiore: Palestra per la mente – Consigli utili per stimolare la mente e le abilità di chi amiamo

Soresina: Il benessere emotivo di chi cura – Gestione emotiva e prevenzione del burnout

Giovedì 16 aprile 2026

Cremona: Conoscere per aiutare – Informativa sui servizi socio-sanitari e misure di supporto

Casalmaggiore: Conoscere per aiutare – Informativa sui servizi socio-sanitari e misure di supporto

Soresina: Palestra per la mente – Consigli utili per stimolare la mente e le abilità di chi amiamo

Giovedì 23 aprile 2026

Cremona: Il benessere emotivo di chi cura – Gestione emotiva e prevenzione del burnout

Casalmaggiore: Il benessere emotivo di chi cura – Gestione emotiva e prevenzione del burnout

Soresina: Conoscere per aiutare – Informativa sui servizi socio-sanitari e misure di supporto

Giovedì 30 aprile 2026

Cremona: Palestra per la mente – Consigli utili per stimolare la mente e le abilità di chi amiamo

Casalmaggiore: Cosa mangiare da grandi – Affrontare il tema della sana alimentazione negli over 65

Soresina: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza

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