Da Asst un aiuto alla gestione degli anziani e dei loro caregiver: incontri dal 19 marzo
Durante gli appuntamenti verranno affrontati alcuni aspetti concreti della vita quotidiana, dall'alimentazione alle tecniche per allenare la memoria
Prendersi cura di una persona anziana significa molto più che assisterla nelle attività quotidiane. È un gesto fatto di attenzione, responsabilità e affetto, che spesso coinvolge familiari, caregiver e assistenti familiari in un impegno continuo. Per accompagnare chi ogni giorno vive questa esperienza, l’ASST di Cremona ripropone “Aiutare a star bene”, un ciclo di incontri dedicato al benessere delle persone over 65 e al supporto di chi se ne prende cura.
Il percorso prenderà il via giovedì 19 marzo 2026 alle ore 13 nelle Case di Comunità di Cremona, Casalmaggiore e – da quest’anno – anche di Soresina. Gli incontri potranno essere seguiti anche a distanza tramite la piattaforma Teams, per facilitare la partecipazione di caregiver e cittadini.
Durante gli appuntamenti verranno affrontati alcuni aspetti concreti della vita quotidiana. Si parlerà, ad esempio, di alimentazione nell’età avanzata, con suggerimenti utili per mantenere equilibrio e salute anche a tavola. Spazio anche alla gestione di attività che spesso fanno parte della routine di chi assiste una persona anziana: organizzare correttamente le terapie, controllare pressione e glicemia, adottando piccoli accorgimenti che possono migliorare la qualità della vita.
Un’attenzione particolare sarà dedicata alla stimolazione della memoria e delle abilità cognitive, elementi fondamentali per preservare autonomia e benessere nelle persone anziane. Ma il percorso guarderà anche a chi assiste: prendersi cura di un familiare può essere impegnativo e conoscere strategie per gestire lo stress e prevenire il burnout può fare la differenza nel tempo.
Gli incontri offriranno inoltre informazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio e sulle possibilità di supporto per le famiglie, insieme a consigli pratici per favorire il movimento, mantenere l’autonomia e sostenere la persona anziana nelle attività quotidiane.
A guidare il percorso saranno i professionisti dell’ASST di Cremona – dietisti, infermieri di famiglia e di comunità, educatori professionali, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti e operatori socio-sanitari – pronti a condividere indicazioni pratiche, esempi concreti e momenti di confronto. Un’occasione per informarsi, trovare strumenti utili e sentirsi meno soli in un compito tanto prezioso quanto delicato.
Tutti gli incontri si svolgeranno, a partire dal 19 marzo 2026, il giovedì dalle 13.00 alle 15.00 con prenotazione ai link indicati.
Casa di Comunità di Cremona: Via Belgiardino, 6, Sala Riunioni. Prenotazione su: https://forms.gle/CBUT4z9GAhArNNxa6
Casa di Comunità di Casalmaggiore: Piazza Garibaldi, 3, Sala Consultorio. Prenotazione su: https://forms.gle/kaesuaVQ9Jq3zzMa9
Casa di Comunità di Soresina: Via Inzani, 4. Prenotazione su: https://forms.gle/Q3jEdQndMSooEvPX9
IL PROGRAMMA
Giovedì 19 marzo 2026
Cremona: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza
Casalmaggiore: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno
Soresina: Cosa mangiare da grandi – Affrontare il tema della sana alimentazione negli over 65
Giovedì 26 marzo 2026
Cremona: Cosa mangiare da grandi – Affrontare il tema della sana alimentazione negli over 65
Casalmaggiore: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza
Soresina: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno
Giovedì 9 aprile 2026
Cremona: Salute a portata di mano – Semplici strumenti per gestire farmaci, pressione e glicemia ogni giorno
Casalmaggiore: Palestra per la mente – Consigli utili per stimolare la mente e le abilità di chi amiamo
Soresina: Il benessere emotivo di chi cura – Gestione emotiva e prevenzione del burnout
Giovedì 16 aprile 2026
Cremona: Conoscere per aiutare – Informativa sui servizi socio-sanitari e misure di supporto
Casalmaggiore: Conoscere per aiutare – Informativa sui servizi socio-sanitari e misure di supporto
Soresina: Palestra per la mente – Consigli utili per stimolare la mente e le abilità di chi amiamo
Giovedì 23 aprile 2026
Cremona: Il benessere emotivo di chi cura – Gestione emotiva e prevenzione del burnout
Casalmaggiore: Il benessere emotivo di chi cura – Gestione emotiva e prevenzione del burnout
Soresina: Conoscere per aiutare – Informativa sui servizi socio-sanitari e misure di supporto
Giovedì 30 aprile 2026
Cremona: Palestra per la mente – Consigli utili per stimolare la mente e le abilità di chi amiamo
Casalmaggiore: Cosa mangiare da grandi – Affrontare il tema della sana alimentazione negli over 65
Soresina: Insieme per il benessere – Il caregiver attivo fa la differenza