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Energia, Guidesi: “Piena emergenza, se Ue non interviene si fermeranno produzione e consumi”

(Adnkronos) – “Non capisco cosa aspetti la Commissione Europea a intervenire affinché si limitino la speculazione ed i sovracosti energetici; serve un intervento immediato e strutturale; se ciò non dovesse avvenire si fermeranno produzioni e consumi”. Interviene con fermezza l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, relativamente alla fase estremamente delicata e difficile che anche il mondo economico e produttivo sta attraversando causa situazione geopolitica. 

“Siamo in piena emergenza, vanno almeno rimessi in campo gli strumenti europei sul modello di quelli, efficaci, introdotti durante la crisi pandemica sanitaria; senza interventi decisi e concreti – rincara – rischiamo di avere una fase economica estremamente negativa con risvolti altrettanto difficili anche dal punto di vista occupazionale e sociale”. 

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