Le sorelle pianiste Katia e Marielle Labèque in concerto all'Auditorium

Le sorelle pianiste Katia e Marielle Labèque approdano all’auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino mercoledì 18 marzo (ore 21) nell’ambito dello StradivariFestival.

Le sorelle Labèque sono giù un mito del pianoforte. In questo bellissimo progetto alternano il repertorio a quattro mani con quello per due pianoforti facendo dialogare il minimalismo di Philip Glass con l’impressionismo di Ravel.

Del geniale compositore statunitense si potranno ascoltare le trascrizioni pianistiche di opere di ampio respiro quali La Belle et la Bête e Les Enfants Terrible, mentre del compositore francese si potrà ascoltare quel vero e proprio gioiello che è Ma mère l’Oye.

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