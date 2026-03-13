Video Pillole
Salute Magazine – 13/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Malattie rare, priorità diagnosi precoce e ricerca
– Obesità, nel Lazio il primo percorso multidisciplinare territoriale
– World Obesity Day, a Milano focus su prevenzione e approccio multidisciplinare
– Clariane Italia lancia Kormed, il brand dei servizi sanitari
sat/gsl
– Malattie rare, priorità diagnosi precoce e ricerca
– Obesità, nel Lazio il primo percorso multidisciplinare territoriale
– World Obesity Day, a Milano focus su prevenzione e approccio multidisciplinare
– Clariane Italia lancia Kormed, il brand dei servizi sanitari
sat/gsl
© Riproduzione riservata