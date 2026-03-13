Mentre l‘Ufficio Scolastico Territoriale diretto da Imerio Chiappa sta ultimando le consultazioni con le amministrazioni locali per la conferma delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, e quindi per la definizione dell’organico, al Boschetto circola ottimismo, per quanto cauto, in merito al via libera alla classe prima, finora messa in forse per insufficiente numero di iscritti. Dalle ultime notizie pervenute al Comitato di Quartiere e a differenza di quanto emerso ieri in Consiglio comunale, il numero di iscritti è di 13 bambini (e non 11) più 2 anticipatari, un numero che dà più margini alla dirigenza per insistere sulla concessione di una deroga al numero minimo di 15 iscritti necessari per legge per istituire una classe.

“Un aggiornamento importante da dare”, commenta il presidente del Quartiere Luigi Armillotta, che sull’importanza del mantenimento della scuola primaria è sempre stato molto attivo.

“Non sono i muri a fare una scuola ma gli insegnanti”, aveva detto a difesa della qualità dell’offerta educativa Maria Manzia, dirigente dell’istituto Comprensivo Cremona1, di cui fa parte il Boschetto.

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