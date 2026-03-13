Ucraina, Zelensky: “Allentamento sanzioni Usa su petrolio russo non favorisce la pace”. Ue: “Le nostre in vigore”

(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato a Parigi per colloqui con il presidente francese, Emmanuel Macron, sulle modalità per aumentare la pressione sulla Russia. La visita avviene mentre i colloqui mediati dagli Stati Uniti per porre fine all’invasione, che dura da quattro anni, sono stati interrotti dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Zelensky ha detto che la decisione degli Stati Uniti di allentare le sanzioni sulle vendite di petrolio russo potrebbe fornire a Mosca entrate per 10 miliardi di dollari, utili a finanziare l’invasione dell’Ucraina. “Questa singola concessione da parte degli Stati Uniti potrebbe fornire alla Russia circa 10 miliardi di dollari per la guerra. Ciò non contribuisce certo alla pace”, ha affermato il presidente ucraino in conferenza stampa.

Macron da parte sua ha avvertito che la Russia si sbaglia se spera che la guerra in Iran le offra tregua, ricordando la decisione del G7 di non rivedere la politica delle sanzioni contro Mosca. “Il contesto dell’aumento dei prezzi del petrolio non deve in alcun caso portare a rivedere la nostra politica delle sanzioni nei confronti della Russia, è la posizione del G7 ed è la posizione della Francia e dell’Europa”, ha sottolineato Macron.

Gli Stati Uniti hanno temporaneamente allentato le sanzioni sul petrolio russo bloccato in mare, nel tentativo di contenere l’impennata dei prezzi energetici provocata dall’operazione militare contro l’Iran. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato un’ “autorizzazione temporanea” di 30 giorni che consente ai Paesi di acquistare carichi di greggio russo già in transito. La misura, ha spiegato Bessent, è stata adottata mentre il presidente Donald Trump “lavora per mantenere bassi i prezzi”, dopo che negli Stati Uniti il costo medio del carburante è aumentato di 65 centesimi al gallone nell’ultimo mese. Secondo Bessent si tratta di un provvedimento “limitato e di breve durata”, che non dovrebbe garantire benefici finanziari significativi a Mosca. La misura americana ha suscitato critiche tra alcuni alleati: oltre al presidente francese Macron anche la Germania si è fatta sentire, con la ministra dell’Economia Katherina Reiche che ha accusato Washington di “alimentare il bottino di guerra di Vladimir Putin”.

“Siamo stati informati che la Russia ha guadagnato 150 milioni di dollari al giorno in entrate aggiuntive dalle vendite di petrolio dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, il che rende la Russia probabilmente il maggiore beneficiario di questo conflitto”, ha affermato la portavoce-capo della Commissione europea, Paula Pinho, nel corso del briefing giornaliero con la stampa, riferendosi alla decisione degli Stati Uniti di concedere una deroga alle sanzioni alle petroliere cariche di greggio russo al fine di contenere l’aumento dei prezzi e sottolineando che anche per questo “non è il momento di allentare le sanzioni” contro Mosca. “Il nostro tetto al prezzo del petrolio e tutte le nostre sanzioni rimangono in vigore”, inclusa la loro applicazione, ha detto la portavoce della Commissione euroepa Siobhan McGarry.

Il governo britannico ha chiesto che tutti gli alleati di Kiev “mantengano la pressione sulla Russia” dopo la revoca delle sanzioni, da parte degli Stati Uniti, sulla vendita del petrolio russo caricato su petroliere prima della giornata di ieri. “E’ una decisione che spetta agli Stati Uniti, ma la nostra posizione è chiara, tutti i partner dell’Ucraina dovrebbero mantenere pressioni sulla Russia e sul fondo per la guerra”, ha affermato il portavoce di Downing Street, sottolineando che “è il metodo migliore per continuare a impedire alla Russia di sostenere attori ostili” nel mondo.

Mosca ha intanto convocato gli ambasciatori di Francia e Regno Unito a Mosca, esprimendo “ferma protesta” dopo l’attacco missilistico delle forze armate dell’Ucraina contro Bryansk, nel nord della Russia, che ha provocato morti e feriti. “È chiaro che l’attacco missilistico a Bryansk non sarebbe stato possibile senza il coinvolgimento di specialisti britannici e francesi, nonché senza il trasferimento di informazioni al regime neonazista di Kiev”, si legge in una nota del ministero degli Esteri russo.