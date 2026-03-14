Il centro sportivo Forus di Cremona si svela: open day tra modernità e attività

Una giornata che ha visto il centro sportivo Forus di Cremona aprire le sue porte alla città con un Open Day e che ha richiamato visitatori e curiosi venuti a scoprire da vicino spazi e attività della struttura di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia. L’iniziativa ha offerto a tutti la possibilità di partecipare gratuitamente a una selezione di corsi pensati per ogni età e livello di preparazione.

L’evento è stato l’occasione ideale per conoscere il risultato della recente e significativa ristrutturazione che ha trasformato la storica piscina comunale in un centro sportivo moderno e completo, progettato per promuovere benessere e attività fisica.

Il rinnovamento ha portato alla creazione di una nuova area fitness di 1.000 metri quadrati, dotata di macchinari di ultima generazione, tre sale corsi per le attività di gruppo, una sala bike dedicata al cycling indoor e gli spazi piscina per il nuoto libero e le attività in acqua. Durante l’Open Day i partecipanti hanno potuto incontrare lo staff e provare gratuitamente diverse discipline. L’offerta del centro comprende oltre 80 corsi, tra yoga, total body, bike e acquafitness.

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