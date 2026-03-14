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Inter-Atalanta, gol di Krstovic tra le polemiche e Chivu espulso. Cos’è successo

(Adnkronos) – Succede di tutto negli ultimi minuti di Inter-Atalanta, oggi sabato 14 marzo. Dopo il vantaggio di Pio Esposito nel primo tempo, all’82’ arriva il pari della Dea. Sulemana recupera palla su Dumfries al limite dell’area, l’esterno olandese cade a terra e si lamenta per una spinta da dietro dell’avversario, ma l’arbitro Manganiello lascia correre. Sulemana quindi va alla conclusione e Sommer para, poi Krstovic ribatte a rete da due passi per il pari.  

Il gol viene convalidato dopo check Var, tra le proteste della panchina nerazzurra. Per Chivu, furioso, ci sono due ammonizioni nel giro di pochi secondi: il tecnico è così costretto ad abbandonare il campo.  

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