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Oscar 2026, attore palestinese Motaz Malhees non ci sarà: “Non mi è permesso entrare negli Stati Uniti”

(Adnkronos) –
Motaz Malhees non sarà presente alla cerimonia degli Oscar 2026, in programma il domani 15 marzo. L’attore – tra i protagonisti del film ‘La voce di Hind Rajab’ (candidato a Miglior film internazionale) di Kaouther Ben Hania – ha pubblicato un post su Instagram in cui annuncia che non gli “è permesso entrare negli Stati Uniti perché sono un cittadino palestinese. Fa male ma questa è la verità”, scrive l’attore, che sottolinea: “Puoi bloccare un passaporto, ma non una voce. Sono palestinese e resto in piedi con orgoglio e dignità. Sarò lì con lo spirito. La nostra storia è più grande di ogni ostacolo e verrà ascoltata”.  

Vincitore del Leone d’Argento all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, ‘La voce di Hind Rajab’ riporta lo spettatore al 29 gennaio 2024, quando i volontari della Mezzaluna Rossa ricevono una chiamata di emergenza. Una bambina di sei anni è intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza e implora di essere salvata. Mentre cercano di tenerla al telefono, i soccorritori fanno tutto il possibile per farle arrivare un’ambulanza. Il suo nome era Hind Rajab. La proiezione a Venezia è stata accolta da oltre venti minuti di applausi, con un impatto fortissimo sulla platea anche grazie alla scelta della regista tunisina di utilizzare la vera registrazione della telefonata. 

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