Parte un colpo di fucile durante una battuta di caccia, un morto nel Fermano

(Adnkronos) – Un uomo è morto per un colpo di fucile durante una battuta di caccia alla volpe a Montegranaro (Fermo). Il fatto è avvenuto verso le 8 di oggi.Il colpo di fucile è partito in modo accidentale. Avvertito anche l’elisoccorso che poi è stato fatto rientrare perché l’uomo era già deceduto. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri di Fermo. I militari stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.