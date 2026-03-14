Referendum, a Roma corteo per il ‘no’: “Contro il governo e la guerra”

(Adnkronos) – Movimenti e cittadini sono tornati in piazza oggi a Roma per esprimere il “no sociale” al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, chiedendo le dimissioni del governo ma anche per dire stop alla guerra. Alla manifestazione, promossa da Potere al Popolo, hanno aderito diverse realtà, dai collettivi studenteschi (come Osa e Cambiare Rotta) ai movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza, fino ai movimenti di lotta per la casa, i centri sociali e l’Usb. Tra gli slogan scanditi dai manifestanti che si sono dati appuntamento a piazza della Repubblica “vota no, Giorgia Meloni vattene” ma anche “Giù le mani dall’Iran” e “Giù le mani da Cuba socialista” ma anche “Crosetto torna a Dubai”. Ad aprire il corteo lo striscione “No al referendum, no alla guerra, no al governo liberticida” firmato dal “comitato per il no sociale”. A seguire lo striscione di Potere al Popolo con su scritto “Diciamo no all’Italia peggiore, no alla guerra, no al governo Meloni”.

Alcuni manifestanti esibiscono manifesti con la foto della premier Meloni che stringe la mano del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, le foto di Bossi, Salvini e Santanchè con la scritta “diciamo no all’Italia peggiore”. Tra le bandiere, oltre a quelle di Potere al Popolo, tante della Palestina ma anche quelle di Cuba, Venezuela e Iran e la bandiera della Pace. Il corteo è appena partito da piazza della Repubblica diretto a piazza San Giovanni.