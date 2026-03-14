Ultime News

14 Mar 2026 Il centro sportivo Forus di Cremona si svela: open day tra modernità e attività
14 Mar 2026 Gazebo di Fdi in piazza Stradivari per il Sì al referendum, Poggi: "Non ci fermiamo"
14 Mar 2026 Referendum, l'imparzialità del magistrato nell'incontro del Comitato per il No
14 Mar 2026 Rosolino Azzali nuovo segretario provinciale del Pd: "Priorità al dialogo con il territorio"
14 Mar 2026 Il Corpo In Scena, convegno nazionale sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione
Nazionali

Scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7

(Adnkronos) – Scosse di terremoto a largo delle Eolie, in provincia di Messina, oggi sabato 14 marzo. La più forte, di magnitudo 3.7, si è verificata alle 19,25. L’evento è stato localizzato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in mare aperto a una profondità di 21 chilometri. A seguire nella stessa area, alle 19,57, c’è stata un’altra scossa, stavolta di magnitudo 2.9. E’ stata registrata a una profondità di 8 chilometri. E di nuovo alle 20,06 (magnitudo 2.2). Non risultano danni a cose o persone. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...