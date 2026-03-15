Ultime News

15 Mar 2026 La ricerca del suono perfetto: il film con Gaspar Borchardt al Filo martedi 17 marzo
15 Mar 2026 Paralimpiadi, sipario con Chiara Pedroni: il potere della danza nella cerimonia di chiusura
15 Mar 2026 Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per la gara con la Fiorentina
15 Mar 2026 Coro Vanoi: un viaggio sonoro tra le Dolomiti e l'anima della montagna
14 Mar 2026 Il centro sportivo Forus di Cremona si svela: open day tra modernità e attività
Nazionali

Amici, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) –
Oggi, 15 marzo, alle 14.00 su Canale 5 torna ‘Amici’ con l’ultimo appuntamento della domenica pomeriggio prima del serale, al via da sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5. 

Super ospiti in puntata, cinque artisti partiti dagli stessi banchi per coronare una carriera di successo nella musica, che sono arrivati a calcare il palco di quest’ultimo Festival di Sanremo. 

Nicolò Filippucci, cantautore e allievo della scorsa edizione del talent e vincitore della categoria Nuove Proposte con il brano ‘Laguna’.  

Enrico Nigiotti, cantautore e musicista, allievo nella nona edizione che presenta il brano ‘Ogni volta che non so volare’.  

Mara Sattei, cantautrice e musicista, allieva della 13esima edizione canta ‘Le cose che non sai di me’.  

LDA&Aka7even, cantautori e musicisti, partecipano al talent in due edizioni differenti e cantano ‘Poesie Clandestine’. 

Durante la puntata i 17 talenti ripercorrono i mesi trascorsi ad Amici. Mesi intensi di studio, impegno, grandi emozioni, momenti di gioia, ma anche di difficoltà, sfide importanti e tanti sacrifici che li hanno portati a raggiungere questo importante traguardo. 

Dalla prossima settimana si affrontano con l’obiettivo principe di dimostrare la loro crescita personale e artistica e il proprio talento divisi in tre squadre: 10 cantanti Angie, Caterina, Elena, Gard, Lorenzo, Michele, Opi, Plasma, Riccardo e Valentina. E 7 ballerini Alessio, Alex, Antonio, Emiliano, Kiara, Nicola e Simone. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...