Cremonese-Fiorentina: il ricordo di Davide Astori nel segno della prevenzione

Un gesto concreto per onorare Davide Astori e trasformare il ricordo in un momento di prevenzione: in occasione della sfida della 29ª giornata di Serie A Enilive tra Cremonese e Fiorentina, Associazione Davide Astori e U.S. Cremonese uniranno la memoria e la responsabilità sociale nel nome dell’ex capitano Viola, che in grigiorosso ha mosso i primi passi della propria carriera nella stagione 2007-08.

Nel pre-partita, oltre ad un omaggio che verrà consegnato ai familiari di Davide, è previsto un messaggio concreto di prevenzione cardiologica che annuncerà un Open Day di prevenzione delle patologie cardiovascolari organizzato da U.S. Cremonese in collaborazione con il reparto cardiologia della ASST di Cremona che si terrà nei locali dello stadio “Zini” in date da definirsi. L’attività è dedicata a chiunque fosse interessato e le modalità di partecipazione saranno comunicate prossimamente.

Un gesto concreto per trasformare il ricordo in impegno, affinché la prevenzione diventi patrimonio condiviso e la memoria di Davide continui a generare consapevolezza e cura.

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