Ultime News

15 Mar 2026 Cosa Bolle in Pentola: stasera tappa a Gottolengo con chef Daniele e il gusto Auricchio
15 Mar 2026 Agroalimentare e cosmesi pilastri della nascente "Piattaforma territoriale integrata"
15 Mar 2026 Cremona&Bricks chiude con migliaia di visitatori e premi alle scuole
15 Mar 2026 Biglietteria unica dei musei e formazione del personale: "Visit Cremona" si potenzia
15 Mar 2026 Rosy Bindi a Cremona il 17 marzo per spiegare le ragioni del No al referendum
Nazionali

Ilary Blasi: “Totti? Siamo ai titoli di coda, presto sposerò Bastian”

(Adnkronos) –
Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller. La conduttrice lo ha rivelato oggi, domenica 15 marzo, ospite a Verissimo. Il matrimonio però arriverà solo dopo la conclusione del divorzio con Francesco Totti. “Ci siamo, siamo ai titoli di coda”, ha ironizzato Blasi parlando della separazione dall’ex capitano della Roma. “Se tutto va come deve andare, si spera tra poco”, ha aggiunto.  

La conduttrice non ha voluto svelare ulteriori dettagli sul matrimonio con l’imprenditore tedesco. Al momento è “top secret”. 

Ilary Blasi ha poi parlato del suo ritorno in televisione, al timone del Grande Fratello Vip al via martedì 17 marzo su Canale 5: “Siamo pronti, sono felice di questa nuova avventura”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...