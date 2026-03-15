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Paralimpiadi Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura: orario e dove vederla

(Adnkronos) – Il grande spettacolo volge al termine. Oggi, domenica 15 marzo, finiscono le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. A chiudere ufficialmente il grande evento sarà la cerimonia di chiusura di stasera, al Cortina Curling Olympic Stadium. Si spegneranno così i bracieri Paralimpici a Milano e a Cortina, la bandiera paralimpica con gli Agitos verrà ammainata e ci sarà il passaggio di testimone con la Francia, prossimo Paese ospitante dei Giochi con l’edizione diffusa nelle Alpi Francesi del 2030.  

La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà nel Curling Olympic Stadium di Cortina, che in questi giorni ha ospitato le gare di wheelchair curling. Inizierà alle 20:30. 

La Cerimonia di chisura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è trasmessa in diretta tv in Italia sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Rai Play. 

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