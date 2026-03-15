Ultime News

15 Mar 2026 Cosa Bolle in Pentola: stasera tappa a Gottolengo con chef Daniele e il gusto Auricchio
15 Mar 2026 Agroalimentare e cosmesi pilastri della nascente "Piattaforma territoriale integrata"
15 Mar 2026 Cremona&Bricks chiude con migliaia di visitatori e premi alle scuole
15 Mar 2026 Biglietteria unica dei musei e formazione del personale: "Visit Cremona" si potenzia
15 Mar 2026 Rosy Bindi a Cremona il 17 marzo per spiegare le ragioni del No al referendum
Nazionali

Scritta choc contro Lotito sul muro di una chiesa: “Solo qui sei benvenuto, coi piedi davanti”

(Adnkronos) – “Claudio Lotito: solo qui sei benvenuto… coi piedi davanti”. Così recita la scritta apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali di via Cavriglia, nel quartiere di Montesacro a Roma. La scritta, dipinta con vernice spray azzurra, fa riferimento alle esequie religiose che si fanno in chiesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Vescovio, a cui sono affidate le indagini. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...