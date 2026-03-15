Scritta choc contro Lotito sul muro di una chiesa: “Solo qui sei benvenuto, coi piedi davanti”

(Adnkronos) – “Claudio Lotito: solo qui sei benvenuto… coi piedi davanti”. Così recita la scritta apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali di via Cavriglia, nel quartiere di Montesacro a Roma. La scritta, dipinta con vernice spray azzurra, fa riferimento alle esequie religiose che si fanno in chiesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Vescovio, a cui sono affidate le indagini.