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Verissimo, oggi domenica 15 marzo: gli ospiti e il ricordo di Bonaccorti

(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 15 marzo, con il secondo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin ricorderà Enrica Bonaccorti, riproponendo la sua ultima intervista rilasciata lo scorso 25 gennaio. 

Tra gli ospiti di oggi, Ilary Blasi, che da martedì 17 marzo tornerà su Canale 5 alla guida della nuova edizione di Grande Fratello Vip. Pronta per entrare come concorrente nella casa più spiata d’Italia, sarà in studio anche Antonella Elia. 

E poi, intervista-ritratto per Patty Pravo, icona della musica italiana, con 60 anni di carriera. Con la sua energia, spazio anche alla musica e al percorso di Elettra Lamborghini e alla sensibilità artistica di Francesco Renga. 

Infine, saranno ospiti Patrizia Mercolino, con il marito Antonio e il loro avvocato Francesco Petruzzi per un aggiornamento sulla perdita del loro piccolo Domenico, scomparso a febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, in seguito a un trapianto di cuore. 

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