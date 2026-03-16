Primark, apertura sempre più vicina: il cartello ufficiale al CremonaPo

Il colosso irlandese del fast fashion, Primark, è pronto a sbarcare a Cremona. Era nell’aria da tempo ma ora c’è l’ufficialità: il segnale inequivocabile è apparso sulla facciata del centro commerciale CremonaPo, con un imponente cartellone e l’iconico logo azzurro che annuncia l’imminente apertura.

Primark è una catena capace di spostare flussi notevoli di visitatori, grazie a un modello di business basato su volumi di vendita altissimi e prezzi molto bassi. Per il polo commerciale di via Castelleone si tratta di un colpo strategico di portata notevole, destinato a cambiare le geografie dello shopping, non solo cittadino, ma dell’intera provincia e delle zone limitrofe.

Il marchio ha preso possesso dei locali nei giorni scorsi, ma resta ancora il massimo riserbo sulla data ufficiale del taglio del nastro. Al momento non c’è una comunicazione formale, ma i rumors si fanno sempre più insistenti: Primark potrebbe inaugurare in estate, in agosto e con ogni probabilità verso la fine del mese, in tempo per il picco degli acquisti del “back to school”.

L’attesa tra i giovanissimi e non solo è già alle stelle. Con l’affissione dell’insegna, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.

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