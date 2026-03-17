Isola Serafini, il progetto di fruizione pubblica della Scala di Risalita dei pesci

Due accordi molto concreti che rispondono all’esigenza diffusa del territorio di trovare un luogo autentico in cui poter conoscere e apprezzare il valore della Scala di Risalita dei pesci di Isola Serafini, delle ricchezze del Grande Fiume e delle opportunità multiple che i Comuni rivieraschi di sponda emiliana e lombarda, enti ed associazioni, potranno ritrovare nel rinnovato Infopoint, disponibile a beneficio della collettività e dei turisti. È questa, in sostanza, l’estrema sintesi di un progetto dal duplice valore – della durata triennale – che consentirà alla stessa Scala di Risalita dei pesci a Monticelli d’Ongina e all’innovativo spazio messo a disposizione da Enel Green Power Italia nella vicina centrale idroelettrica, di fungere da hub di riferimento per l’intero comprensorio. Sono protagonisti della proficua intesa sottoscritta stamane sul Po Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO), Regione Emilia-Romagna, Comune di Monticelli d’Ongina, ENEL Green Power Italia e Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo).

Per quanto concerne l’Infopoint, la collaborazione fattiva con ENEL Green Power Italia consentirà di poter usufruire dello spazio fisico disponibile con utilizzo variegato per iniziative e attività d’informazione, educazione e promozione del territorio con particolare riferimento: alla partecipazione pubblica per l’aggiornamento dei Piani Distrettuali integrati, alla realizzazione di azioni educative, culturali e promozionali per valorizzare l’intera rete territoriale di Comuni appartenenti alla Riserva MAB UNESCO Po Grande, per favorire l’attuazione dei numerosi progetti di ADBPO e dei suoi partner, con particolare riferimento a PoSalvaMare ed infine, ma non per rilevanza, per promuovere sinergie tra Istituzioni, Enti di ricerca, Associazioni e varie realtà del territorio. Relativamente all’accordo tra ADBPO, Regione Emilia-Romagna, AIPo e Comune di Monticelli d’Ongina, la finalità specifica è quella di sviluppare e promuovere azioni e iniziative di matrice educativa e culturale per la valorizzazione della Scala di Risalita dei pesci di Isola Serafini (realizzata grazie al progetto europeo LIFE “Con.Flu.Po” nel 2017, che ha consentito il ripristino della connettività ecologica nel bacino del Po), attraverso quattro macro-obiettivi: accesso pubblico sicuro e continuativo con programmazione di aperture ordinarie e straordinarie, educazione ambientale e divulgazione scientifica con visite e laboratori per scuole, università e pubblico e valorizzazione della Riserva della Biosfera Po Grande; promozione territoriale integrata per la valorizzazione di reti e servizi locali (cicloturismo, navigazione, beni culturali, enogastronomia); monitoraggio e miglioramento continuo tramite raccolta dati, customer care, reportistica e trasparenza.

“La riapertura al pubblico della scala di risalita di Isola Serafini e la possibilità di utilizzare il vicino Infopoint rappresentano un passo importante per rafforzare il rapporto tra il fiume Po e le comunità che vivono lungo le sue rive – dichiara Alessandro Delpiano, neo-Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po –. Grazie all’accordo concreto con i partner che ringraziamo vogliamo valorizzare un’infrastruttura di grande rilevanza ambientale e scientifica, trasformandola sempre più in un vero e proprio luogo di conoscenza, educazione e partecipazione delle comunità. Iniziative come questa contribuiscono a diffondere una maggiore consapevolezza sul valore degli ecosistemi fluviali e sul lavoro che istituzioni e territori portano avanti insieme per la tutela e la gestione sostenibile delle risorse del grande fiume”.

“L’accordo punta a valorizzare un’opera unica nel suo genere, che non solo ripristina un fondamentale equilibrio ambientale, ma diventa un luogo di conoscenza, educazione e scoperta del Grande Fiume – sottolineano la sottosegretaria alla Presidenza della Regione, Manuela Rontini, e l’assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Alessio Mammi –. Un intervento che si inserisce nel più ampio impegno della Regione per la tutela degli ecosistemi fluviali e la valorizzazione sostenibile del Po come infrastruttura ambientale, culturale e turistica, capace di coniugare salvaguardia della biodiversità, fruizione consapevole e sviluppo locale. Grazie a questa intesa, sottoscritta con Adbpo, Aipo e il Comune di Monticelli d’Ongina, le attività di apertura al pubblico della struttura saranno garantite per i prossimi anni, con l’obiettivo di ampliare l’offerta didattica, promuovere iniziative culturali e turistiche e rafforzare la conoscenza del patrimonio fluviale”.

“Desidero ringraziare tutti i soggetti oggi presenti e coinvolti in questo percorso, insieme a tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato per arrivare a questo risultato: dai tecnici, agli uffici e a chi in questi anni non ha mai smesso di credere nel valore di questo luogo – commenta Gimmi Distante, sindaco di Monticelli d’Ongina –. Un nuovo inizio che speriamo abbia davanti a sé un futuro lungo, stabile e solido. Un futuro fatto di aperture continue, di educazione ambientale, di divulgazione scientifica, di promozione della Riserva MAB UNESCO Po Grande, di collegamenti con il turismo lento, la navigazione, la cultura e l’identità del nostro fiume. Il valore di questo accordo, infatti, non sta solo nelle risorse stanziate o nelle attività previste, ma nel metodo: istituzioni diverse che scelgono di lavorare insieme, riconoscendo che questo luogo merita attenzione, programmazione e continuità”.

“AIPo è stato il soggetto attuatore della scala di risalita della fauna ittica di Isola Serafini ed è dunque motivo di soddisfazione che questo impianto, assieme a quanto l’area circostante sa offrire, possa essere ulteriormente valorizzato, a partire dalle attività didattiche e di turismo ambientale – conclude Gianluca Zanichelli, direttore generale di AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po –. AIPo negli ultimi anni ha lavorato per praticare e diffondere una visione complessiva degli ambienti fluviali, che guardi certamente al tema della sicurezza idraulica, che è il nostro prioritario compito di istituto, ma anche alla dimensione della Rinaturazione, col progetto PNRR in via di ultimazione, e a quella della fruizione, con la realizzazione della ciclovia VENTO. Non da ultimo, ritengo molto positiva la sinergia che si attua tra i vari Enti e soggetti coinvolti, la comunità locale e le realtà attive sul territorio”.

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