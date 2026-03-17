Lavoro, 153 offerte nei centri per l'impiego del territorio
Inoltre giovedì 26 marzo (dalle 9 alle 13), presso il Centro per l'Impiego di Casalmaggiore, l'evento dal titolo "Incontra il tuo futuro"
Sono 153 le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona. Le richieste sono molteplici e spaziano in diversi campi, da quello sanitario e dell’assistenza a quello della ristorazione, dal settore impiegatizio all’ingegneria. Si possono trovare al link https://www.provincia.cremona.it/cpi/
Disponibili anche le “Altre Opportunità“, ossia offerte non direttamente gestite dai centri per l’impiego. Si possono trovare al link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php
Il Servizio Politiche del Lavoro organizza inoltre, per giovedì 26 marzo (dalle 9 alle 13), presso il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, l’evento dal titolo Incontra il tuo futuro con Adecco e il Centro per l’Impiego.
L’iniziativa è finalizzata alla selezione di personale per importanti realtà aziendali del territorio nei seguenti profili: operai metalmeccanici, operai settore legno, magazzinieri e carrellisti. Per partecipare si può inviare il Cv preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it oppure chiama 0375/42213. In alternativa si può anche passare direttamente al CpI.