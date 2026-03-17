Lavoro, 153 offerte nei centri per l'impiego del territorio

Sono 153 le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona. Le richieste sono molteplici e spaziano in diversi campi, da quello sanitario e dell’assistenza a quello della ristorazione, dal settore impiegatizio all’ingegneria. Si possono trovare al link https://www.provincia.cremona.it/cpi/

Disponibili anche le “Altre Opportunità“, ossia offerte non direttamente gestite dai centri per l’impiego. Si possono trovare al link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/altre-opportunita.php

Il Servizio Politiche del Lavoro organizza inoltre, per giovedì 26 marzo (dalle 9 alle 13), presso il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, l’evento dal titolo Incontra il tuo futuro con Adecco e il Centro per l’Impiego.

L’iniziativa è finalizzata alla selezione di personale per importanti realtà aziendali del territorio nei seguenti profili: operai metalmeccanici, operai settore legno, magazzinieri e carrellisti. Per partecipare si può inviare il Cv preselezione.casalmaggiore@provincia.cremona.it oppure chiama 0375/42213. In alternativa si può anche passare direttamente al CpI.

© Riproduzione riservata