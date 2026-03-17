Scuole, i dati ufficiali: cresce l'istruzione tecnico professionale. Licei in stallo

I dati definitivi dell’Ust di Cremona, basati sulle iscrizioni al prossimo anno scolastico rivelano nuove sorprese nel quadro provinciale, con un’inversione di tendenza tra area cremasca e cremonese per quanto riguarda la scuola primaria. In generale, è in questa fascia anagrafica che si registra il calo più consistente di iscrizioni, -5%; con l’area cremasca che a sorpresa segna una diminuzione di quasi il 10% e quella cremonese che invece cresce del 4,2%. Tradotto in termini assoluti: 897 gli iscritti alla prima classe nelle scuole di Cremona e circondario (erano 861 l’anno scorso) e 1187 quelli nel cremasco (contro i 1311). Segue l’andamento del cremasco anche l’area Casalasca, con 280 primini contro i 307 dell’anno scorso, quasi l’8 percento in meno.

A soffrire di più negli istituti comprensivi del capoluogo è l‘IC Cremona 3 che comprende la Manzoni di via Decia e la Stradivari di via San Bernardo, con un calo del 20%. Reggono invece le altre scuole cittadine dove si registra la crescita del 10% al Cremona4 (scuola di via Corte).

Tra le scuole più attenzionate dalla cronaca, c’è la primaria del Boschetto che fa parte dell’IC Cremona 1 dove le iscrizioni sono complessivamente stabili. Al momento non c’è ancora la certezza che possa essere consentita la deroga in quanto gli iscritti sono 13 (più due bambini anticipatari).

Guardando al circondario, crescono parecchio la primaria di Vescovato, con 141 nuovi iscritti contro i 114 dell’anno precedente (+24%) e la primaria di Castelverde, +59% dato dal fatto che ha inglobato i plessi dell’IC di Casalbuttano, soppresso.

Sul Cremasco segno meno davanti a quasi tutti gli istituti comprensivi, sia in città, con il -22% del Nelson Mandela (Crema3) e il –20% del Crema1 e dove resta stabile il Crema2; sia nei comuni del circondario dove spicca il -29% dell’IC di Spino d’Adda. In crescita solo la primaria dell’IC di Soresina “Bertesi”.

Sul Casalasco, forte calo di iscritti al Dedalo2000 di Gussola (-20%), uno po’ meno all’IC di Piadena (-11%) e all’IC Marconi di Casalmaggiore (-6%). Crescono invece del 15% gli iscritti alla primaria che fa capo all’IC Diotti, da 47 a 57 iscritti.

SECONDARIA DI I GRADO

Situazione stabile nelle medie inferiori della provincia, complessivamente gli iscritti in prima sono 2833 contro i 2886 dell’anno in corso, ma in netto calo rispetto ai 3002 del 2024-25.

A Cremona città, drastica diminuzione di iscritti alla media Vida, che fa capo all’IC Cremona3: un quasi dimezzamento nelle prime del prossimo anno che passano da 139 a 84 iscritti anche se va detto che una situazione simile si era vista anche nel 2024-25 quando ci furono 92 primini.

Diminuiscono leggermente i numeri alla media Campi (-11%), crescono seppure di poco quelli della Virgilio e dell‘Anna Frank. Nel circondario, continua la crescita alla media di Vescovato che prosegue un trend avviato già dal 2024 mentre calano per il terzo anno consecutivo gli iscritti all‘IC Fermi di Pizzighettone – San Bassano.

Sul Cremasco situazione stabile con l’incremento del 28% negli iscritti alla medie dell’IC Crema 1, +28% e il calo degli altri due IC cittadini oltre che delle medie di Trescore Cremasco Montodine, Pandino, e Sergnano.

Sul Casalasco, exploit della media Marconi, che si avvicina a raddoppiare gli iscritti (da 24 a 36) e calo di tutte le altre scuole in particolare quella di Gussola (da 109 a 91 iscritti) e di Piadena (da 53 a 47).

SECONDARIA DI II GRADO

Per quanto riguarda le scuole secondarie di II grado, la popolazione scolastica tiene, con un aumento di iscritti nelle prossime classi prime: erano 3047 lo scorso anno, sono 3150 quest’anno. Scende anche se di poco la popolazione scolastica dei licei (-1%, da 1362 a 1348); mentre cresce quella degli istituti tecnici (quasi il 3% in più: da 1206 a 1240 nuovi iscritti) e soprattutto c’è un netto balzo dell’istruzione professionale, che cresce del 17,3%. In cifre assolute i professionali restano comunque una minoranza nell’istruzione superiore, con 562 iscritti – erano 479 l’anno scorso.

Venendo ai singoli Istituti, a Cremona continuano a crescere istituti Professionali e Tecnici a scapito dei licei, ma con situazioni differenziate. Se il Ghisleri-Vacchelli raccoglie sempre più consensi, con 253 nuovi iscritti rispetto ai 233 dell’anno scorso, il Torriani ne perde circa il 10%, da 353 a 319.

Cresce ad esempio l’indirizzo Chimico; quello Informatico è in lieve calo come pure il corso professionale per manutentori. In calo anche gli iscritti al liceo delle scienze applicate del Torriani: da 99 a 74; stabile invece con 29 iscritti il liceo scientifico – sportivo.

L’Istituto Einaudi cresce, da 191 a 225 iscritti con un aumento più consistente negli indirizzi professional di enogastronomia e dei servizi sanitari e assistenziali.

L’Istituto Stanga vede numeri in positivo con una crescita degli scritti nel corso tecnico di agraria, da 54 a 63 e anche nel professionale, da 26 a 38.

Venendo ai licei, calo all’Anguissola – Scienze Umane dove si passa da 205 a 178 iscritti, dovuto principalmente alla forte diminuzione dell’opzione economico sociale (da 129 a 97).

Il liceo scientifico Aselli scende da 188 a 169 nuovi iscritti, sia nel corso tradizionale dove se ne perdono 9 rispetto allo scorso anno sia in quello delle Scienze applicate, da 104 a 94.

Dinamica opposta invece al Manin che vede crescere l’utenza complessiva, da 127 a 135 iscritti, con un aumento di tre unità al Classico (da 35 a 38) e di 5 al Linguistico che arriva così a 97 nuovi iscritti.

Allo Stradivari il liceo Artistico mantiene i suoi numeri (57 iscritti) come pure il liceo Musicale (27).

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