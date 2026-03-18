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Champions, oggi Bayern Monaco-Atalanta – La partita in diretta
(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, i bergamaschi affrontano il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. In Germania, la squadra di Palladino va a caccia di un’impresa complicatissima, visto che per la qualificazione ai quarti servirà rimontare la sconfitta per 6-1 rimediata una settimana fa alla New Balance Arena di Bergamo. Calcio d’inizio alle 21.
Dove vedere Bayern-Atalanta? La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva, anche in streaming, su Amazon Prime Video.
Chi passa il turno affronterà il Real Madrid ai quarti di finale di Champions.
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