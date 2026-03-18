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Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate in casa: arrestato il marito

(Adnkronos) – Ennesimo femminicidio, questa volta a Bergamo. Un 49enne è stato arrestato oggi, mercoledì 18 marzo, a Bergamo con l’accusa di aver ucciso a coltellate la moglie 41enne. Il fatto sarebbe avvenuto in casa. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per accertamenti, ma non avrebbe tentato il suicidio come inizialmente si era ipotizzato. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.  

 

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti condotti dalla polizia, in coordinamento con la Procura di Bergamo, non risulterebbero precedenti segnalazioni o interventi delle forze dell’ordine relativi a dissidi o episodi di violenza tra i due. Secondo le prime ricostruzioni, l’autore del delitto sarebbe il marito convivente, un cittadino italiano nato nel 1976, poi tratto in arresto. Le prime ipotesi investigative riconducono il movente a questioni di natura passionale, attualmente al vaglio degli inquirenti.  

La donna è stata trovata nella tarda mattinata di oggi. La polizia di Bergamo, intervenuta in via Pescaria su segnalazione del personale sanitario dell’Areu 118, ha rinvenuto il corpo senza vita all’interno di un’abitazione. La vittima, anche lei italiana, classe 1984, è stata uccisa con diverse coltellate, inferte in punti vitali. Poliziotti e soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. 

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