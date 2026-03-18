Fondazione Ambiente: 2 tonnellate di tappi raccolti e avviati al riciclo a Sospiro

In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, Fondazione Ambiente ha promosso una iniziativa di sensibilizzazione e azione concreta coinvolgendo le classi terze della scuola primaria dell’Istituto Puerari di Sospiro e i ragazzi della Fondazione Sospiro.

Durante la mattinata, sono state raccolte e caricate oltre 2 tonnellate di tappi di plastica provenienti da numerose realtà del territorio.

Tutto il materiale raccolto è stato successivamente conferito a un’importante realtà del riciclo del territorio, contribuendo concretamente al processo di recupero e valorizzazione delle materie plastiche.

L’iniziativa ha rappresentato non solo un momento operativo, ma soprattutto un’occasione educativa: i bambini sono stati coinvolti in un percorso di consapevolezza sul valore del riciclo, sull’importanza della sostenibilità e sul legame tra tutela ambientale e responsabilità sociale.

Il ricavato derivante dal recupero dei materiali sarà, come ogni anno, destinato al finanziamento di progetti ambientali e sociali, contribuendo a rafforzare un modello di economia circolare capace di generare valore per tutti.

La collaborazione con i ragazzi della Fondazione Sospiro ha reso la giornata un esempio concreto di partecipazione attiva e integrazione, dimostrando come l’impegno per l’ambiente possa diventare uno spazio condiviso di crescita, relazione e cittadinanza.

Fondazione Ambiente desidera esprimere un sentito ringraziamento all’Assessore all’Ambiente del Comune di Sospiro per il sostegno e la sensibilità dimostrata, così come a tutti coloro – volontari, cittadini, scuole e realtà del territorio – che con il loro contributo rendono possibile, anno dopo anno, la realizzazione di queste attività.

“Questa giornata rappresenta perfettamente il senso del nostro impegno: trasformare un gesto semplice in un’opportunità concreta di cambiamento. Vedere insieme bambini, volontari e ragazzi della Fondazione Sospiro lavorare fianco a fianco è il segno più autentico di una comunità che cresce nella responsabilità e nella solidarietà. Il riciclo non è solo una pratica ambientale, ma un vero e proprio strumento educativo e sociale”, ha dichiarato Fabio Bertusi, Presidente di Fondazione Ambiente.

“Coinvolgere le scuole in iniziative come questa significa investire nel futuro. I bambini non solo imparano buone pratiche, ma diventano ambasciatori di sostenibilità all’interno delle loro famiglie. Il valore educativo e inclusivo di questa esperienza è enorme e dimostra quanto sia importante fare rete sul territorio”, ha aggiunto Monica Lamparelli, Assessore alla Scuola del Comune di Sospiro.

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