Meningite, salgono a 20 i casi in Inghilterra: ora vaccino per 5mila studenti

(Adnkronos) –

Sale a quota 20 il numero totale di casi di meningite – 11 sospetti e 9 confermati – correlati all’epidemia in corso nel Kent, contea dell’Inghilterra, zona a Sud-Est di Londra. Due i morti: una studentessa diciottenne dell’ultimo anno delle superiori e uno studente 21enne dell’università del Kent. Finora, secondo quanto riporta la ‘Bbc’, 5 scuole dell’area hanno segnalato contagi confermati o sospetti tra i propri alunni e una seconda università della zona ha confermato un caso.

Le autorità sanitarie hanno già avviato un programma mirato di vaccinazione contro la meningite B, il patogeno rilevato, per 5mila studenti del campus dell’università del Kent a Canterbury e sono al lavoro per completare il tracciamento dei contatti e definire l’origine del focolaio. Un’ipotesi è che i casi siano collegati a un evento sociale che si sarebbe svolto nei primi giorni di marzo. Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, intervenendo alla Camera dei Comuni ha invitato chiunque abbia frequentato un locale notturno di Canterbury (il Club Chemistry) in data 5, 6 e 7 marzo, a “farsi avanti per ricevere gli antibiotici” a scopo preventivo, farmaci somministrati già a 2.500 persone.

Intanto notizie collegate a questo focolaio arrivano anche dalla Francia, dove le autorità sanitarie riferiscono che una persona ricoverata in ospedale per meningite, dopo essere rientrata dall’Inghilterra, è ora in condizioni stabili e nei giorni scorsi avevano già allertato l’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria (Ukhsa) di un secondo caso confermato in Francia collegato all’università del Kent. La situazione è sotto monitoraggio e al momento il ministero della Salute francese ha dichiarato che non sono stati segnalati altri casi collegati al focolaio oltremanica.

L’epidemia è stata definita “esplosiva” dagli esperti per la velocità e la diffusione che sono state “senza precedenti”. Ma pur essendo possibili ulteriori casi, poiché il periodo di incubazione va dai 2 ai 14 giorni, il segretario Uk per la Salute, Wes Streeting, ha puntualizzato – intervenendo a ‘Bbc Breakfast’ – che il rischio generale legato a questa epidemia resta “molto basso”.

Nella popolazione resta in ogni caso un certo livello di preoccupazione. E la domanda di vaccino contro il meningococco B risulta attualmente elevata, come segnalano diverse catene di farmacie: Boots ha annunciato di aver implementato un sistema di gestione delle code per i clienti che tentano di accedere alla pagina del sito web dedicata al servizio di vaccinazione e analogamente Superdrug ha creato una lista d’attesa per il vaccino, con un avviso sul proprio sito web che informa i clienti di una “carenza a livello nazionale”. L’azienda afferma che “sta collaborando con i fornitori per assicurarsi un maggior numero di dosi”.