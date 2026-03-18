Pizzighettone corre per la solidarietà: torna la "Marcia Amici di Edo"

Pizzighettone si prepara a indossare le scarpe da ginnastica per un appuntamento che unisce sport, territorio e solidarietà. Domenica 22 marzo si terrà la seconda edizione della “Marcia Amici di Edo”, evento ludico-motorio a passo libero organizzato dall’Associazione Amici di Edo O.d.V., con il patrocinio del Comune di Pizzighettone e sotto l’egida del Comitato Territoriale FIASP di Cremona.

La manifestazione, aperta a tutti, propone tre diversi percorsi misti tra sterrato e asfalto di 6, 13 e 18 chilometri, pensati per soddisfare sia i camminatori della domenica sia i podisti più allenati. Il punto di ritrovo e iscrizione è fissato in via Boneschi 1, presso il Rivellino. La partenza sarà libera, dalle ore 7:30 alle ore 9:00, permettendo a ciascuno di vivere l’evento secondo il proprio ritmo, immersi nel paesaggio fluviale e storico del borgo.

L’evento non è solo una sfida sportiva, ma un’importante occasione di sostegno: i contributi di iscrizione (dai 3,50€ ai 6,50€ a seconda della tessera FIASP e della scelta del dono promozionale) serviranno a supportare le attività dell’associazione. Per i primi 300 iscritti con dono è previsto un riconoscimento individuale d’eccezione: una caciotta della Latteria Pizzighettone. Premiati anche i dieci gruppi più numerosi con un cesto gastronomico.

Lungo i tracciati saranno garantiti servizi di ristoro, pronto soccorso e il servizio scopa. Per informazioni è possibile contattare Stefano al 338.5231704 o scrivere a amicidiedo2009@gmail.com.

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