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Reggio Calabria, crolla muro a ridosso di una chiesa: auto travolte dai detriti

(Adnkronos) – Una frana si è verificata alle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 18 marzo, a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, a ridosso della ‘Cattolica’, celebre chiesa bizantina caratteristica del borgo. L’evento franoso ha riguardato il Parco delle Clarisse, attualmente interessato da lavori, dove un muro in pietra è crollato danneggiando diverse auto, travolte dalla montagna di detriti. In corso i sopralluoghi di vigili del fuoco e forze dell’ordine per verificare l’entità dei danni e l’eventuale presenza di persone all’interno delle autovetture.  

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