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Roma-Bologna, vantaggio rossoblù con Rowe tra le proteste. Cos’è successo in Europa League

(Adnkronos) – Il Bologna sblocca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League oggi, giovedì 19 marzo, ma il gol di Rowe è accompagnato da una pioggia di proteste della panchina della Roma. Cos’è successo all’Olimpico? Il numero 11 rossoblù segna il gol del vantaggio nell’euroderby di coppa al minuto 22, con un gran destro all’incrocio dei pali. I giallorossi e il tecnico Gian Piero Gasperini protestano però per una trattenuta a inizio azione su Gianluca Mancini.  

Dopo il gol, check Var per valutare l’episodio ma tutto regolare sul gol del Bologna. Al minuto 32, il pari di testa di ‘Ndicka rimette gli ottavi di Europa League in equilibrio. 

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