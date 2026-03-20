Scomparsa Umberto Bossi, Ventura: "Grave perdita per la politica italiana"

Continuano le manifestazioni di cordoglio da parte della politica cremonese per la morte dello storico leader del Carroccio Umberto Bossi. Anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura, ha voluto intervenire sulla vicenda.

“La scomparsa di Umberto Bossi rappresenta una grave perdita per la politica italiana, per la Lombardia e per tutto il centrodestra”, dichiara.

“A nome mio e di tutta la comunità provinciale di Fratelli d’Italia desidero esprimere la nostra più sincera vicinanza agli amici della Lega e a tutti coloro che oggi ne piangono la perdita”.

“Bossi è stato un protagonista assoluto di una lunga stagione politica, capace di interpretare con forza e determinazione le istanze dei territori e di dare voce a un’ampia parte del Paese” prosegue Ventura. “La sua azione politica ha contribuito in modo significativo alla costruzione e al consolidamento del centrodestra italiano, lasciando un’impronta riconoscibile e duratura nel dibattito pubblico e istituzionale.

Il suo percorso, segnato da passione, identità e radicamento, rappresenta un pezzo importante della nostra storia politica recente. Anche per questo, al di là dei ruoli e delle responsabilità, resta il rispetto per una figura che ha inciso profondamente nel rapporto tra cittadini, territori e istituzioni“.

“Alla sua famiglia, ai dirigenti e ai militanti della Lega – conclude Ventura – rivolgo le più sentite condoglianze e un pensiero di autentica vicinanza in questo momento di dolore e lutto”.

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