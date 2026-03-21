Anche il Comune di Cremona con l'assessore Mozzi all'iniziativa di Libera

Una delegazione del Comune di Cremona ha partecipato alla XXXI Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, tenutasi in mattinata a Torino.

In rappresentanza del Comune ha infatti preso parte alla manifestazione nazionale l’assessora Roberta Mozzi.

Nel primo giorno di primavera, simbolo di rinascita, l’associazione Libera, gli enti locali, le realtà del terzo settore, le scuole e tanti cittadini, assieme alle centinaia di familiari delle vittime, si ritrovano per ricordare, nome per nome, tutti gli innocenti morti per mano delle mafie, creando in tutto il Paese un ideale filo di memoria, quella memoria responsabile che dal ricordo può generare impegno e giustizia nel presente.

“L’Amministrazione comunale – dichiara l’assessora Roberta Mozzi – ha ritenuto fosse importante esserci per testimoniare il valore della legalità e il nostro impegno a difenderla e ricercarla a partire dal nostro impegno per la città. Vogliamo un’Italia libera dalle mafie, dalla corruzione e dell’ingiustizia.

“È fondamentale custodire la memoria di questi nomi e di questi volti e sentirli nel cuore, perché, come dice don Luigi Ciotti, siano ‘un pungolo’ per costruire senso di responsabilità in tutti. La cosa più confortante è vedere decine di migliaia di giovani presenti ed è per questo che il Comune ha sempre sostenuto il lavoro delle scuole e la loro partecipazione come CPL (Centro Promozione Legalità) alle iniziative di Libera in occasione del 21 marzo.

“Solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza e la nostra presenza a Torino vuol sottolineare proprio il nostro impegno come amministratori a custodire questo seme e farlo crescere per una comunità unità, libera e consapevole. Un grazie per l’organizzazione, a Libera, con i coordinatori Francesca Bignelli e Maurizio Mele, e le scuole del CPL presenti: oltre all’Istituto “J. Torriani”, capofila della rete, la scuola secondaria di primo grado Virgilio, e il Liceo Anguissola. Un grazie a tutti i cittadini che hanno voluto partecipare”.

© Riproduzione riservata