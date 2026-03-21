Anche la provincia di Cremona partecipa alla manifestazione nazionale organizzata a Torino da Libera in occasione della XXXI Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che ricorre proprio il 21 marzo. Sei i pullman partiti dal territorio cremonese con molti ragazzi per i quali le scuole aderenti hanno proposto nelle scorse settimane diversi momenti di approfondimento per avvicinarsi a questa trasferta.

Sono presenti le rappresentanze degli istituti superiori cittadini Torriani, Anguissola, Stradivari e della Media Virgilio; dell‘istituto Romani di Casalmaggiore e alcune superiori cremasche.

Il corteo è partito da Piazza Solferino per raggiungere piazza Vittorio Veneto dove, dalle 11, è inizata la lettura dei 1117 nomi delle vittime innocenti delle mafie. Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché hanno compiuto il loro dovere.

Alle 12 l’intervento conclusivo di don Luigi Ciotti. Nel pomeriggio poi si terranno i seminari di approfondimento per gruppi e scuole.

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