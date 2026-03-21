La Cremonese riparte con coraggio: le parole di Bianchetti e Maleh dopo la vittoria

La Cremonese ritrova il sorriso e soprattutto fiducia nei propri mezzi. Dopo un periodo complicato, la vittoria rappresenta una svolta importante per il gruppo grigiorosso, come sottolineato dal capitano Matteo Bianchetti nella zona super flash del Tardini: “Venivamo da tre mesi in cui abbiamo provato di tutto ma ci sempre mancato qualcosa, invece oggi ci siamo trovati. Avevamo bisogno di una scintilla, abbiamo tenuto bene e con il gran gol di Youssef l’abbiamo indirizzata.”

Proprio la rete di Youssef Maleh ha fatto la differenza, permettendo alla squadra di indirizzare la partita. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza del successo, arrivato dopo un lungo periodo senza vittorie: “Io lavoro sempre per aiutare la squadra, sono felicissimo della vittoria perché ci mancava tanto tempo. Dobbiamo continuare così perché siamo un grande gruppo, una grande squadra e possiamo raggiungere l’obiettivo.”

Secondo Bianchetti, uno degli aspetti chiave è stato l’impatto del nuovo allenatore, che ha cercato di alleggerire la pressione sulla squadra e di trasmettere fiducia: “Al suo arrivo il mister ci ha dato 2-3 linee da seguire, ci ha detto di liberare testa e non avere paura di sbagliare. La parola d’ordine è stata coraggio”

Ora arriva la sosta, un momento che per Maleh può diventare prezioso per continuare a crescere e assimilare meglio le indicazioni tecniche: “La sosta arriva nel momento giusto, abbiamo tempo per assimilare i dettami del mister. Cercheremo di seguirlo in tutto e per tutto. Dedico il gol alla mia ragazza che mi sostiene sempre.”

La convinzione nello spogliatoio non manca, come ribadito ancora dal capitano grigiorosso: “Noi ci crediamo tantissimo, se giocheremo come oggi ci toglieremo grosse soddisfazioni”.

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