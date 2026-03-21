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Cronaca

Restano gravi le condizioni del 49enne investito a porta Romana

di Giuliana Biagi

Un incrocio particolarmente insidioso quello in cui ha avuto luogo l'incidente ieri alle 13:30 per l'intesercarsi di diverse direttrici con intenso traffico veicolare

Il luogo dell'incidente
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Restano molto gravi le condizioni dell’uomo – identificato in un 49enne di Cremona – investito ieri alle 13:30 mentre, provenendo da corso Vacchelli, attraversava via Gaspare Pedone diretto verso via Genala. Ha trascorso la notte nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale, privo di conoscenza. Gli è stata riscontrata un’emorragia cerebrale e la prognosi resta di conseguenza riservata.

L’uomo è stato colpito in pieno da una Citroen C3 che scendeva dalla discesa di san Michele, con semaforo verde, diretta verso via Gaspare Pedone. Rianimato sul posto prima da un medico di passaggio e poi dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cremona.

I rilievi sono stati condotti dai Carabinieri di Cremona.

Un incrocio particolarmente insidioso regolato da semafori, dove si intersecano diverse direttrici percorse da un intenso traffico veicolare. In particolare risulta pericolosa per l’utenza debole la svolta verso via Pedone delle auto che provengono da via Buoso da Dovara in quanto il verde scatta contemporaneamente per entrambi gli utenti della strada.

 

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