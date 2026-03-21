Vandeputte: "Contento per il gol, vogliamo dire a tutti che la Cremo è viva"

Al termine del match tra Parma e Cremonese, concluso 2-0 a favore dei grigiorossi ha parlato in conferenza stampa Jari Vandeputte.

Ti abbiamo visto quasi in lacrime, quanto aspettavi questo gol?

“Prima di tutto è stata una grandissima prestazione per la squadra, era importante rispondere presente e volevamo partire con il piede giusto con il nuovo mister ritrovando anche la fiducia. Sul gol mi sono emozionato molto, è la mia prima rete nel mio primo anno in A ed è molto importante. La squadra è sempre al primo posto, ma oggi sono molto contento anche per me stesso. La dedica è per mia moglie e le bimbe”.

Che clima c’era in spogliatoio a fine gara?

“Eravamo in un loop negativo prima di oggi, abbiamo sempre dato il massimo, ma purtroppo i risultati non arrivavano. Siamo contenti per i tifosi, si meritano tutto. Era importante dare un segnale alla piazza che ci sostiene sempre e al campionato, la Cremonese c’è ed è viva”.

Su cosa aveva puntato il mister?

“In allenamento abbiamo fatto poco, ha dato dei concetti chiari e abbiamo lavorato su quello. Abbiamo applicato quasi tutto ed è andata bene. Il risultato poteva arrivare dal giusto atteggiamento e dalla fame, che ultimamente mancava”.

Un gol tutto di prima nato dal coraggio di voler giocare a calcio…

“Si, il mister ci chiede proprio questo, di giocare leggeri e senza paura e oggi abbiamo fatto ottime cose. La sosta ora ci permetterà di lavorare su questo e tanto altro con molta più calma”.

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