Gatti, è emergenza abbandoni. Lav: "Senza una struttura non ce la facciamo più"

Cremona è in piena emergenza abbandoni di gatti. Non essendoci ancora un punto di accoglienza, tutto ricade sulle spalle delle associazioni e dei volontari. “Da gennaio di quest’anno”, spiega Maria Pia Superti, responsabile della Lav, sezione di Cremona, “l’associazione si è fatta carico di cinque felini, che sono stati recuperati, fatti visitare, curati, sterilizzati, messi in stallo o in pensione, tutto a spese di Lav“.

“A gennaio”, ha continuato Superti, “abbiamo recuperato una gattina dolcissima, con problemi respiratori a causa del freddo, verosimilmente abbandonata in un parcheggio dove si aggirava disorientata, mai cercata da nessuno.

Nelle scorse settimane siamo invece stati chiamati per recuperare un gatto investito che era finito in un fosso a San Savino. Del gatto si è fatta carico Ats che lo ha soccorso e ricoverato presso la clinica convenzionata di Calvatone che lo ha curato dalle numerose fratture riportate.

Ora Serafino, così è stato chiamato dai veterinari, deve essere dimesso, e si pone il problema del post degenza e delle cure che d’ora in avanti sono a carico di Lav. Durante il recupero dal fosso, siamo venuti a sapere che lui e altri due gatti sono stati abbandonati in aperta campagna, mettendo a rischio anche gli automobilisti. Nello stesso punto abbiamo recuperato una dolcissima gatta nera, anche lei con problematiche respiratorie, e siamo in attesa di recuperare il terzo che verrà fatto sterilizzare e gli si cercherà adozione.

Un’altra triste storia di cui siamo venuti a conoscenza è quella di un gatto anziano e malato, abbandonato nel parcheggio di un noto locale sulla via Mantova. La volontaria che lo ha soccorso dice che era buono ed educato, un micio di casa, grigio e bianco , ma che purtroppo ha dovuto essere addormentato per le gravi e irreversibili condizioni dovute all’abbandono”.

Insomma, l’associazione continua ad intervenire e a mettere mano al portafoglio per cercare di salvare un gran numero di gatti abbandonati (abbandonare un animale è un reato penale), ma gli sforzi, anche a livello economico, sono pesanti. E senza un vero e proprio rifugio la situazione sta diventando veramente insostenibile.

Lav auspica che che ci sia un dialogo con le istituzioni cremonesi per far fronte al più presto problema, velocizzando l’iter per l’utilizzo della struttura di via Brescia, in vista di un’altra stagione in cui, oltre agli adulti, vengono abbandonate le cucciolate.

Per chi volesse aiutare a livello operativo, ecco i contatti di Lav: lav.cremona@lav.it – Tel. 3387841668

Chi volesse contribuire a pagare le spese veterinarie può fare una donazione (detraibile dalla denuncia dei redditi)IBAN IT89W0306909606100000101203.

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