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Automotive, Unrae “Per tornare a crescere servono certezze”

MILANO (ITALPRESS) – Il mercato dell’auto in Italia resta fragile: immatricolazioni a rilento e un divario ancora pesante rispetto ai livelli pre-pandemia. In un’intervista all’Italpress, il presidente dell’Unrae – l’Associazione che rappresenta le case automobilistiche estere che operano in Italia – Roberto Pietrantonio legge i numeri e spiega perché, a suo avviso, la crisi è diventata strutturale e cosa sta cambiando nelle scelte dei consumatori.

abr/sat/azn

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