"Il Pianoforte", gran finale tra Scarlatti e Berio: domani in concerto Andrea Lucchesini

L’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino si prepara ad ospitare mercoledì sera uno dei più raffinati interpreti del nostro tempo, Andrea Lucchesini: è il concerto conclusivo della rassegna Il Pianoforte, promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends, inserita nel cartellone di STRADIVARIfestival.

L’acclamato pianista proporrà un intrigante confronto di epoche e di stili, accostando nella prima parte del programma i brani di Scarlatti e Berio che condividono la costante ricerca delle possibilità espressive dello strumento, poi passando nella seconda parte al capolavoro dei Preludi di Chopin.

Il Maestro alterna recital, concerti cameristici e solistici con prestigiose orchestre, all’insegnamento e alla direzione artistica degli Amici della Musica di Firenze incarico che ricopre dal 2022. Martedì pomeriggio ha incontrato il pubblico a Palazzo dell’Arte, per una conferenza dal tema Il Pianoforte tra passato, presente e futuro.

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