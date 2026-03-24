Video Pillole
Tg Università – 24/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dal Ministero 60,7 mln per assumere 2.000 ricercatori
– “Il cibo come atto di giustizia intergenerazionale”, lo chef Cracco ospite della Cattolica
– Al via le procedure per il rinnovo dei vertici Anvur
fsc/abr/gtr
– Dal Ministero 60,7 mln per assumere 2.000 ricercatori
– “Il cibo come atto di giustizia intergenerazionale”, lo chef Cracco ospite della Cattolica
– Al via le procedure per il rinnovo dei vertici Anvur
fsc/abr/gtr
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