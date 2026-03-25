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Cronaca

Precipita col paracadute in Sardegna: muore il cremonese Simone Bacchiega

Tragedia sotto gli occhi degli amici al campo di volo di Is Paulis, a Serdiana. Il paracadutista sarebbe caduto rovinosamente a terra quando si trovava a circa 40 metri dal suolo

Simone Bacchiega
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Il paracadutista Simone Bacchiega, di 51 anni, nativo di Casalmaggiore e residente a Cremona, è deceduto precipitando durante una virata a circa 40 metri dal suolo al campo di volo di Is Paulis, a Serdiana, in provincia Cagliari.

Bacchiega, detto Cimo, di professione artigiano, padre di due figli, appassionato di boxe, era arrivato da poco all’aeroporto insieme ad altri amici da Cremona ed era considerato un esperto, con 600 voli all’attivo. Le sue condizioni dopo la caduta sono subito apparse critiche; inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, anche con l’utilizzo del defibrillatore.

Secondo una prima ricostruzione, il 51enne si sarebbe lanciato da un’altezza di circa quattromila metri. Durante le fasi finali della discesa, arrivato a poche decine di metri dal suolo, avrebbe effettuato un’improvvisa virata. Manovra che avrebbe causato un’anomalia nella traiettoria di volo, facendogli perdere il controllo e facendolo precipitare  a terra.

Simone Bacchiega durante un suo lancio col paracadute

Sul posto il personale del 118 e i carabinieri della Compagnia di Dolianova, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

La notizia ha iniziato a circolare a Cremona nel primo pomeriggio, suscitando sgomento tra quanti lo conoscevano per la comune frequentazione dell’aeroporto del Migliaro e per la passione per la Cremonese che lo portava spesso in curva Sud.

Sul suo profilo Facebook, le ultime stories portano proprio al campo di volo di Is Paulis, in Sardegna: i video pubblicati sono di pochi istanti prima rispetto al lancio, divenuto fatale, di Bacchiega.

Simone Bacchiega

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