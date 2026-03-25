Sessione di Laurea Magistrale al Politecnico, con 26 studenti fra Agricoltura e Musica

Nuova sessione di Laurea Magistrale al Campus di Cremona del Politecnico di Milano, con protagonisti 26 studenti pronti a conseguire il titolo in Ingegneria presentando tesi che riflettono la varietà e la specializzazione dei percorsi formativi intrapresi.

I progetti di Agricultural Engineering affrontano temi centrali per l’innovazione e la sostenibilità del settore, come l’ottimizzazione dei processi produttivi in ambito agro-industriale. Viola Scrinzi si è occupata della decarbonizzazione, mentre Veronica Baroni ha trattato la gestione delle risorse idriche, che in agricoltura è sottoposta a pressione crescente a causa dei cambiamenti climatici e della scarsità d’acqua.

All’interno di Music and Acoustic Engineering i progetti spaziano dallo sviluppo di modelli avanzati per l’elaborazione del suono e applicazioni di deep learning, fino allo studio dell’acustica in strumenti musicali e ambienti complessi. Nicola Mugnaini, insieme ad un collega, ha lavorato sul comportamento vibro-acustico di un riduttore a tre stadi attraverso una metodologia ibrida numerico-sperimentale.

Due Corsi di Laurea distinti, ma accomunati da un orientamento all’innovazione fra tecnologia, ricerca e creatività.

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