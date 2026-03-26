Piscina comunale: possibili disservizi da sabato 28 a lunedì 30 marzo

Proseguono i lavori di riqualificazione della piscina comunale di piazzale Atleti Azzurri d’Italia nell’ambito del project financing in essere tra il Comune di Cremona e Forus. Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo le ditte incaricate procederanno con alcuni interventi che interesseranno anche la rete del teleriscaldamento e la centrale 17 che serve gli impianti sportivi al Po.

Questo intervento, a partire dalle ore 18 di sabato 28 marzo e per l’intera giornata di domenica, comporterà la temporanea sospensione del teleriscaldamento sull’intero comparto degli Impianti Sportivi al Po. Durante le lavorazioni sulla rete gli impianti di riscaldamento saranno momentaneamente spenti e non sarà erogata l’acqua calda sanitaria. Anche l’acqua della vasca olimpionica potrà subire un abbassamento della temperatura.

Nella giornata di lunedì 30 potrebbero esserci inoltre ripercussioni sulla temperatura dell’acqua della vasca olimpionica dovute allo spegnimento del giorno precedente. Il centro sportivo gestito da Forus resterà regolarmente aperto secondo gli orari consueti, sia l’area fitness/palestra sia la piscina.

I lavori impatteranno anche sugli altri impianti sportivi di Piazzale Atleti Azzurri d’Italia che potranno subire interruzioni di acqua calda sanitaria e riscaldamento ma che potranno svolgere regolarmente le proprie attività.

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